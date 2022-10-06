Samsung Galaxy S23 Ultra получит почти плоский экран

Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественным изображением флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, который еще не был представлен официально. Рендер основан на на недавней утечке от инсайдера OnLeaks, но дополнен согласно новым данным. В частности, источник уверен, что дисплей грядущей новинки будет почти плоским. Также Ice Universe заявил, что грядущий Galaxy S23 Ultra станет лучшим смартфоном в истории Samsung. Что до характеристик, устройству прочат топовые однокристальные системы и многомодульную основную камеру с главным 200-Мп датчиком изображения.