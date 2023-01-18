Samsung Galaxy S23 Ultra получит поддержку 45-Вт зарядки

В сеть утекли постеры с подробными характеристиками флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra, официальный релиз которого состоится 1 февраля. Итак, аппарат оснастят корпусом с размерами 163,4:78,1:8,9 мм, массой 233 грамма, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной, 256 ГБ или 1 ТБ флэш-памяти, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3088:1440 пикселей, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (трёхкратный оптический зум), 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом), а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.

Redmi Note 12 Pro получил дату глобального релиза …
Компания Xiaomi официально объявила, что международная презентация смартфона Redmi Note 12 Pro состоится …
Apple снижает цены на iPhone 14 Pro…
Аналитики из TrendForce опубликовали любопытный отчет о флагманских смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 …
Samsung Galaxy Z Fold4 получил Android 13…
Сегодня компания Samsung официально выпустила апдейт для своей фирменной прошивки One UI 5.0, которая отн…
Топовая версия Redmi K40S подешевела до $295…
Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на смартфон Redmi K40S, который вышел в марте этого года. Ес…
Смартфон Xiaomi 12S Pro получил версию MIUI 14…
Новый пользовательский интерфейс MIUI 14 должен выйти в конце декабря, вместе с новыми смартфонами Xiaomi…
Представлен смартфон Oppo A78…
Компания Oppo представила смартфон A78, цена которого пока не объявлена. Новинку оснастили 7-нанометровой…
Samsung Galaxy F04 представят 4 января …
Профильное издание IT Home поделилось подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy F04, который еще…
iPhone 15 Pro не получит важнейшую фишку Apple…
Буквально спустя месяц после релиза смартфонов серии iPhone 14 в сети появились различные слухи о том, ка…
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor