Samsung Galaxy S23 Ultra получит систему портреного видео

До официальной презентации Samsung Galaxy S23 осталось не так уж много времени — уже 1 февраля можно будет узнать все детали о грядущем устройстве, его цену и прочие характеристики, которые интересовали многих потенциальных покупателей. При этом инсайдеры не прекращают поставлять нам всё больше и больше полезной информации — сегодня, например, энтузиасты сообщили нам новость о том, что смартфон ​​Samsung Galaxy S23 Ultra благодаря новому датчику изображения получит более продвинутую технологию съёмки портретного видео. Да, пока конкуренты работают только в направлении портретного фото, производитель делает ставку ещё и на портретное видео. Это позволит покупателям снимать красивые видеоролики с эффектным размытием заднего плана.

Правда, помимо этого у камеры есть ещё целое море особенностей — гаджет умеет снимать в 8К при 30 кадрах в секунду, что просто безумно по современным меркам, когда пользователи всё ещё предпочитают снимать в 1080р. Кроме того, камера позволит снимать в разрешении 200 Мп, чего достаточно вплоть для коммерческой фотографии для баннеров и постеров, не говоря уже о фотографиях для социальных сетей и прочего контента. Вероятно, именно камера будет основным преимуществом данного смартфона и если вы очень хотите гаджет именно для фотографии и видео, то вам стоит подождать, пока гаджет Samsung Galaxy S23 Ultra отправится в продажу. Конечно, вопрос в стоимости данного флагмана, но она в любом случае будет высокой.