Samsung Galaxy S23 Ultra признан ремонтопригодным

Авторы YouTube-канала PBKreviews разобрали и оценили ремомонтопригодность флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. Специалисты оценили пригодность новинки к ремонту аж на 9 баллов из 10, хотя без минусов все же не обошлось. Во-первых, модули тыльной камеры установлены на системной плате, а селфи-камера прикреплена клеем. Во-вторых, шлейф экрана соединена с платой с обратной стороны аккумулятора, а потом заменить дисплей без разборки устройства будет проблематично.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 10 Вт соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ ОЗУ.

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