Samsung Galaxy S23 Ultra снимает гораздо лучше конкурентов, но только видео

Samsung сделала невероятные усилия с Galaxy S23 Ultra, решив проблемы, которые существовали в Galaxy S22 Ultra. Да, смартфоны могут иметь идентичный дизайн корпуса, а характеристики системы камер даже уступают флагманам вроде Xiaomi 13 Ultra и OPPO Find X6 Pro, но Samsung поняла, что спецификации на бумаге не имеют особого значения. Гораздо важнее то, как смартфон фотографирует на самом деле, как он справляется с поставленными задачами днём и ночью, как он работает со стабилизацией изображения. И сравнение камер показывает, что флагманский смартфон корейского гиганта прекрасно справляется со стабилизацию при записи видео — на голову лучше, чем конкуренты, у которых на бумаге камеры и стабилизация лучше.

Стоит отметить, что флагманы OPPO и Xiaomi имеют спецификации системы камер, которые, безусловно, будут пугать конкурентов, но в реальном мире Galaxy S23 Ultra выходит на первое место. Конечно, это нужно только в том случае, если вы снимаете что-либо с рук, да ещё и в движении. Если же речь идёт о статичной съёмке со штатива, где стабилизация изображения не играет никакой роли, то получить преимущество над конкурентами уже не выходит. И в этом случае более высокое разрешение камеры у конкурентов всё же даст свои плоды — они не только получают больше света за счёт огромного датчика и лучшей оптики, но и могут фотографировать в огромном разрешении, чтобы потом сжимать кадр или кадрировать его с большим комфортом. Так что при выборе смартфона это тоже стоит учитывать.