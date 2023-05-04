Samsung Galaxy S23 Ultra снимает гораздо лучше конкурентов, но только видео

Стоит отметить, что флагманы OPPO и Xiaomi имеют спецификации системы камер, которые, безусловно, будут пугать конкурентов, но в реальном мире Galaxy S23 Ultra выходит на первое место. Конечно, это нужно только в том случае, если вы снимаете что-либо с рук, да ещё и в движении. Если же речь идёт о статичной съёмке со штатива, где стабилизация изображения не играет никакой роли, то получить преимущество над конкурентами уже не выходит. И в этом случае более высокое разрешение камеры у конкурентов всё же даст свои плоды — они не только получают больше света за счёт огромного датчика и лучшей оптики, но и могут фотографировать в огромном разрешении, чтобы потом сжимать кадр или кадрировать его с большим комфортом. Так что при выборе смартфона это тоже стоит учитывать.