Samsung Galaxy S23 Ultra снимает на голову лучше конкурентов

Флагманский смартфон компании Samsung под названием Galaxy S23 Ultra был представлен относительно недавно, но только сегодня появились официальные тесты, которые указывают на различные возможности датчиков изображения данного смартфона. Если верить журналистам, которые провели детальное тестирование каждой камеры этого гаджета, новый смартфон компании Samsung снимает гораздо лучше, чем любой конкурент. Например, журналисты указывают на то, что у данного смартфона имеется буквально лучшая система широкоугольной камеры, а также телеобъективы, которые представлены сразу в двух вариантах, и благодаря этому пользователь может делать качественные фотографии буквально в любых ситуациях, не переживая о необходимости снимать и исключительно на основной объектив.

Кроме того, специалисты заявляют, что основная камера смартфона снимает просто шикарно, не искажая цветовую палитру, также имея широкий динамический диапазон, правильный баланс белого, полное отсутствие шумов и правильную работу с фокусом. В конечном итоге журналисты считают, что данный флагман снимает на голову выше чем iPhone 14 Pro Max, не говоря уже у более младших моделях, и он снимает гораздо лучше, чем смартфон предыдущего поколения. Это очень важно, так как пользователи, которые покупают смартфон исключительно для возможностей камеры, получают возможность примерно за те же деньги, что и флагман прошлого года, получить более высокое качество снимков.
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