Samsung Galaxy S23 Ultra стал рекордсменом в Geekbench

Популярный YouTube-канал Golden Reviewer опубликовал видео с результатами тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra в бенчмарке Geekbench 5. Новинка от корейского гиганта набрала 1600 баллов в однопоточном испытании, что является рекордным показателем. В многопоточном режиме смартфон выбил 5311 баллов. Данные результаты не должны удивлять, ведь смартфон получил разогнанную версию самого производительной Android-платформы – Qualcommm Snapdragon 8 Gen 2.

Ранее на YooTube опубликовало видео с краш-тестом Galaxy S23 Ultra. Смартфон уронили на бетонный пол с высоты одного метра. От плачевного результата аппарат не спасло даже новое защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Характерной «паутиной» покрылся как дисплей, так и задняя панель.