Samsung Galaxy S23 Ultra засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования топового смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra. Бенчмарк подтвердил наличие еще не представленной официально однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 12. Аппарат набрал в однопоточном испытании 1521 балл, а в многопоточном – 4689 баллов. На прошлой неделе в Geekbench был протестирован Galaxy S23, который показал результат в 1524 и 4597 баллов соответственно. Предполагается, что линейку Galaxy S23 представят в начале следующего года.