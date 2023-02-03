Samsung Galaxy S23 будут обновлять до 2028 года

Компания Samsung объявила, что представленные несколько дней назад флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 получат четыре больших обновления. После этого поддержка продолжится в виде обновлений безопасности, которые будут приходить вплоть до 2028 года. Сейчас новенькие флагманы работают под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.

Ранее стало известно, сколько отечественные ритейлеры просят за новинки Samsung в рамках предварительного заказа. Galaxy S23 в базовой версии стоит 75 тысяч рублей, Galaxy S23+ – от 88 тысяч рублей, а Galaxy S23 Ultra – от 110 тысяч рублей.
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