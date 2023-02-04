Samsung Galaxy S23 будут производить в Индии

Компания Samsung объявила, что флагманские смартфоны Galaxy S23 будут производиться в том числе в Индии. Речь идет о фабрике в городе Ноида, штат Уттар-Прадеш. Предполагается, что данные устройства будут предназначаться для индийского рынка, но поставки в другие страны не исключаются. Здесь стоит напомнить, что Samsung является лидером индийского рынка смартфонов. Недавно корейский гигант обошел китайскую компанию Xiaomi, которая удерживала лидерство 20 кварталов подряд.

Ранее стало известно, что смартфоны линейки Samsung Galaxy S23 получат четыре номерных обновления ОС. После этого поддержка продолжится в виде апдейтов безопасности, которые будут приходить вплоть до 2028 года. Сегодня похожей новостью поделилась компания OnePlus, которая гарантировала обновления для OnePlus 11 в течение четырех лет.