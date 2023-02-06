Samsung Galaxy S23 и S23 Plus получили старые камеры

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре раскрыл информацию о сенсорах в камерах Samsung Galaxy S23 и S23 Plus, и эти сведения вряд ли понравятся желающим приобрести новые флагманы. Итак, основной модуль основан на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN3, который работает в смартфонах прошлого поколения – Galaxy S22 и S22 Plus. Модуль с оптическим зумом получил все тот 10-Мп Samsung S5K3K1, что и в прошлогодних флагманах. Сверхширокоугольный модуль оснастили новым сенсором – Sony IMX564 вместо Sony IMX563, однако вряд ли это можно считать серьезным апгрейдом. Самым сильным изменением стал датчик в селфи-камере – 12-Мп Samsung S5K3LU вместо 10-Мп Sony IMX374.

При этом, напомним, Samsung не забыла повысить цены на новое поколение в Европе. Galaxy S23 в базовой версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 950 евро, в то время как в США за него просят 800 долларов. Galaxy S23 Plus с базовой конфигурации с 8/256 ГБ памяти обойдется в 1200 евро, а Galaxy S23 Ultra – 1400 евро.