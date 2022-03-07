Samsung Galaxy S23 может получить подэкранную камеру

Авторитетный информатор Ice Universe поделился изображениями флагманского смартфона Samsung Galaxy S23, официальный релиз которого ожидается в самом начале следующего года. Самое интересное на рендерах, это подэкранная фронтальная камера, которая, например, используется в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3. Впрочем, перед нами один из прототипов и, как утверждает, источник, корейский производитель пока окончательно не определился с расположением селфи-камеры.

Ранее сообщалось, что самая дорогая модель линейки, Galaxy S23 Ultra, будет оснащена изогнутым с четырех сторон экраном и основной камерой с главным модулем на основе 200-Мп датчика изображения ISOCELL HP1 оптического формата 1/1.22 дюйма и размером пикселя 0.64 мкм.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S23
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