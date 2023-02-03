Samsung Galaxy S23 не поддерживают спутниковую связь

Представитель компании Samsung подтвердил информацию о том, что в смартфонах Samsung Galaxy S23 нет поддержки спутниковой связи. В Samsung считают, что «технология слишком сырая для массового внедрения». Заметим, что новые смартфоны Apple и Huawei имеют соответствующую возможность, а грядущий Huawei Mate X3 и вовсе должен получить поддержку спутниковой связи второго поколения.

Ранее стало известно, что европейские цены на Galaxy S23 гораздо выше американских. Galaxy S23 в базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 950 евро, в то время как в США за него просят 800 долларов. Galaxy S23 Plus с базовом варианте с 8/256 ГБ памяти стоит 1200 евро, а Galaxy S23 Ultra – 1400 евро.
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