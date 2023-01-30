Samsung Galaxy S23 первыми получат новые функции One UI 5.1

В сети появились подробности о нововведениях, которые получит фирменная надстройка Samsung One UI 5.1. Первыми новые функции опробует владельцы грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23, официальный релиз которых запланирован на 1 февраля. Итак, сообщается о быстром доступе к режиму Expert RAW в приложении камеры, общем семейном альбоме фото и видео, более быстром и функциональном поиске в галерее, новых виджетах батареи и погоды, более быстрой начальной настройки устройства и другие нововведених. Ранее стало известно, что базовый Galaxy S23 оснастят 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, а старшие модели Galaxy S23+ и S23 Ultra – 256 ГБ новой флеш-памятью UFS 4.0.