Samsung Galaxy S23 подешевел вдвое на вторичном рынке

Аналитики исследовали вторичный рынок США и пришли к выводу, что быстрее всего дешевеют флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S23. Всего через два месяца после начала продаж их можно приобрести почти за половину от стоимости новых устройств. Например, новый базовый Galaxy S23 с 256 ГБ флеш-памяти оценен в 860 долларов, а бывший в употреблении смартфон обойдется на 380 долларов дешевле.

Напомним, что Galaxy S23 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой от до 120 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 3900 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1.
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