Samsung Galaxy S23 показали на рендерах

Известный своей осведомленностью инсайдер Роланд Квандт поделился новыми изображениями смартфона Samsung Galaxy S23, который еще не был представлен официально. На этот раз аппарат демонстрируется в черной, зеленой, розовой и бежевой расцветках. Отметим металлическую боковую рамку, плоскую стеклянную тыльную панель и немного выступающую камеру.

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие 6,11-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD и пиковой яркостью 1750 кд/м2, топовой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти. Официальная презентация флагмана состоится 1 февраля.

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