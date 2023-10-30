Samsung Galaxy S23 получил стабильную One UI 6.0 на базе Android 14

После успешного завершения бета-тестирования One UI 6.0 на базе Android 14, южнокорейская компания Samsung начала распространение стабильной версии обновления для всех поддерживаемых устройств из линейки Galaxy S23, но, безусловно, стоит понимать, что процесс развёртывания апдейта требует времени. Изначально развёртывание обновления прошивки началось сегодня утром, но сначала оно было доступно только для участников бета-программы тестирования софта. Сейчас же поступает информация о том, что ситуация меняется, и обновление поступает в том числе для тех, кто до сих пор использует Android 13 на своих устройствах. Однако, если вы до сих пор используете стабильную версию Android 13, то текущее обновление операционной системы будет довольно крупным.

Согласно текущим данным, которые поступают от зарубежных журналистов, размер обновления составляет около 3 ГБ, так что перед установкой апдейта убедитесь, что вы подключены к Wi-Fi и ваш смартфон имеет достаточно заряда. Если говорить про само обновление прошивки One UI 6.0 на базе Android 14, то пользователи получат абсолютно всё, что Google реализовала в своей новой операционной системе, а также все улучшения, добавленные Samsung в рамках собственной прошивки. И, безусловно, никаких кардинальных изменений ждать не стоит — это скорее минорное обновление, когда производитель доводит до ума те моменты, которые в предыдущей версии операционной системы работали не совсем корректно.