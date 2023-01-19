Samsung Galaxy S23 получит 25-Вт зарядку

Профильное издание WinFuture поделилось изображениями и подробными характеристиками флагманов Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, официальный релиз которых состоится 1 февраля. Итак, смартфоны получат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленную ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1, 8 ГБ оперативной памяти, 12-Мп селфи-камеру, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Dual Pixel OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (оптика на 69 мм с 3-кратным оптическим зумом), поддержкой Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6E, защиту от пыли и воды (IP68), 6,1- и 6,6-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 2340:1080 пикселей, регулируемой частоты обновления от 48 до 120 Гц, батареи на 3900 мАч и 4700 мАч, поддержку 25-Вт и 45-Вт проводных зарядок, а также 10-Вт беспроводной зарядки.

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