Samsung Galaxy S23 получит экран Full HD

Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S23, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,1-дюймового Super AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеры разрешением 10 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.0, батареей на 3900 мАч и поддержки проводной 25-Вт и беспроводной 15-Вт зарядок.