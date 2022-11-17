Samsung Galaxy S23 получит эксклюзивную версию Snapdragon 8 Gen 2

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о линейке флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23, выход которых ожидается в начале следующего года. По данным источника, новинки смогут похвастаться эксклюзивной версией однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с повышенными частотами.

Ранее тот же инсайдер раскрыл некоторые параметры топовой модели Samsung Galaxy S23 Ultra, главной особенностью которого станет 200-Мп основная камера. Она будет снимать в трех режимах: 12 Мп (3000:4000 точек), 50 Мп (6120:8160) и 200 Мп (12240:16320 пикселей). Стандартным режимом будут 12 Мп.