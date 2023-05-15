Samsung Galaxy S23 получит новую расцветку

Компания Samsung объявила, что уже завтра флагманский смартфон Galaxy S23 выйдет в расцветке «лайм». Технические характеристики новой версии не будут отличаться от стандартной, а вот цена и география продаж будут раскрыты завтра.

Напомним, что оцененный от 860 долларов Galaxy S23 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой от до 120 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 3900 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли (степень IP68), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также предустановленной ОС Android 13 с надстройкой One UI 5.1.