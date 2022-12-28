Samsung Galaxy S23 получит очень яркий экран

Известные своей осведомленностью информаторы Ice Universe и Ахмед Квайдер раскрыли одну из важнейших характеристик дисплеев во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra. Утверждается, что все три смартфона получат панели с пиковой яркостью 1750 кд/м2. Ранее топовая модель Ultra отличалась от младших собратьев более ярким экраном.
Ранее Ice Universe сообщил, что Samsung Galaxy S23 получит батарею ёмкостью 3900 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, Samsung Galaxy S23 Plus – аккумулятор на 4700 мАч и 45-Вт зарядку, а Samsung Galaxy S23 Ultra – АКБ на 5000 мАч и 45-Вт зарядку. Официальный релиз новых флагманов Samsung ожидается 1 февраля 2023 года.