Samsung Galaxy S23 получит режим экономии батареи

Ведь если смартфон в повседневных задачах не будет использовать всю мощность процессора, а потребление энергии упадёт до минимума, то пользователь получит возможность существенно увеличить время автономной работы при той же конфигурации батареи. И это в теории может полностью изменить отношение аудитории к смартфону, так как на текущий момент производительности уже предостаточно даже у смартфонов начального уровня, не говоря уже про средний класс, а вот автономность — та характеристика, благодаря которой пользователь сможет заполучить больше преимущества перед другими смартфонами. Будем надеяться, что этот слух окажется правдой и Samsung Galaxy S23 получит инновационную систему работы с батареей и процессором.