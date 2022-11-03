Samsung Galaxy S23 получит режим экономии батареи

Инсайдеры поделились о крайне интересной детали, которая, вероятно, сделает смартфоны Samsung Galaxy S23 более привлекательными для потенциальных покупателей. Дело в том, что у смартфонов данной линейки должен появиться специальный режим пониженного потребления энергии, который позволяет получать основные функции смартфона при крайне низком расходе энергии батареи. Соответственно, пользователь получит достаточно интересную конфигурацию смартфона — тогда, когда это необходимо, процессор будет работать на полную мощность, но в повседневных задачах будет активироваться режим уменьшенного потребления энергии. И это крайне важный момент, так как в конечном итоге покупатель получит более привлекательный гаджет.

Ведь если смартфон в повседневных задачах не будет использовать всю мощность процессора, а потребление энергии упадёт до минимума, то пользователь получит возможность существенно увеличить время автономной работы при той же конфигурации батареи. И это в теории может полностью изменить отношение аудитории к смартфону, так как на текущий момент производительности уже предостаточно даже у смартфонов начального уровня, не говоря уже про средний класс, а вот автономность — та характеристика, благодаря которой пользователь сможет заполучить больше преимущества перед другими смартфонами. Будем надеяться, что этот слух окажется правдой и Samsung Galaxy S23 получит инновационную систему работы с батареей и процессором.