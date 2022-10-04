Samsung Galaxy S23 получит устаревшую камеру и +100 мАч к батарее

Вчера в сети появились свежие инсайды относительно смартфона Samsung Galaxy S23, которые были восприняты аудиторией слегка слишком радостно. Например, инсайдеры поделились новостями относительно того, что у нового флагмана компании будет увеличенная батарея, которая позволит гораздо дольше работать с гаджетом на одном заряде. Правда, потом оказалось, что объём встроенного аккумулятора увеличили на 100 мАч — это чуть больше 2% от текущей ёмкости аккумулятора смартфона из той же линейки. Стоит ли говорить, что повышение объёма в 2% не даст никакого значительного прироста автономности устройства, особенно если учитывать, что это смартфон, а не наушники или умные часы. Эти дополнительные 2% будут израсходованы так быстро, что разницы пользователь просто не заметит.

Также появились очередные данные о том, что у Samsung Galaxy S23 будет использоваться камера с разрешением 200 Мп, но на деле это не так круто, как хотелось бы. Да, Samsung действительно производит датчики изображения на 200 Мп, она будет использовать такой датчик в новом флагмане, но на самом деле он раньше появится в Xiaomi 12T, который представят уже сегодня. Получается, что компания производит шикарный сенсор изображения, но при этом похвастаться тем, что будет использовать его первой. Соответственно, мнение относительно Samsung Galaxy S23 пока что весьма противоречивы — есть шанс, что это будет самый скучный смартфон компании в грядущем году, но может мы просто ещё не всё узнали.
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