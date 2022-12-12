Samsung Galaxy S23 получит запись видео в 8К

Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной новостью о том, что смартфон Samsung Galaxy S23 должен получить поддержку записи видео в разрешении 8К. На текущий момент эта информация, безусловно, является лишь слухом без официального подтверждения, но на самом деле в этом нет ничего удивительного. Современные камеры смартфонов вполне способны записывать видео в разрешении 8К, некоторые из них даже умеют это делать, но производителю не совсем выгодно активировать функцию. Дело в том, что видео в 8К потребляет море пространства в памяти смартфона, так что записывать видео хотя бы на 10 минут будет довольно проблематично. Кроме того, на самом деле мало кому нужно записывать видео на смартфон в подобном разрешении.

Но при этом производителю нужно продавать свой смартфон аудитории — если у него нет достаточного количества различных функций и преимуществ над конкурентами, то можно смело заявить, что устройство провалится в продаже. И производитель, видимо, понимает, что выехать на камере и процессоре уже не выйдет, так как они уже установлены в устройствах конкурентов, а значит, нужна свежая фишка, которой нет ни у кого. Сложно сказать, справится ли возможность записи видео в 8К с поставленной задачей, но это неплохая возможность привлечь внимание небольшой ниши пользователей. Будем надеяться, что технология будет работать хорошо и это откроет дверь в мир видео высокого разрешения. Ждём анонса Samsung Galaxy S23 с большим нетерпением.