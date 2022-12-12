Samsung Galaxy S23 получит запись видео в 8К

Но при этом производителю нужно продавать свой смартфон аудитории — если у него нет достаточного количества различных функций и преимуществ над конкурентами, то можно смело заявить, что устройство провалится в продаже. И производитель, видимо, понимает, что выехать на камере и процессоре уже не выйдет, так как они уже установлены в устройствах конкурентов, а значит, нужна свежая фишка, которой нет ни у кого. Сложно сказать, справится ли возможность записи видео в 8К с поставленной задачей, но это неплохая возможность привлечь внимание небольшой ниши пользователей. Будем надеяться, что технология будет работать хорошо и это откроет дверь в мир видео высокого разрешения. Ждём анонса Samsung Galaxy S23 с большим нетерпением.