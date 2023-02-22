Samsung Galaxy S23 продаются в два раза лучше Galaxy S22

Компания Samsung похвасталась успехами флагманской линейки смартфонов Galaxy S23, которая несколько дней назад появилась в открытой продаже. Сообщается, что во Франции со 2 по 16 февраля серия Galaxy S23 собрала в два раза больше предзаказов, чем Galaxy S22 за тот же промежуток времени. В Южной Корее 60% покупателей предпочли самую дорогую модель – Galaxy S23 Ultra. При этом на домашнем для себя рынке Samsung приняла 1,09 млн предзаказов всего за одну неделю.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 10 Вт соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти и 12 ГБ ОЗУ.
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