Samsung Galaxy S23 стали хитом в Индии несмотря на высокие цены

Например, несколько дней назад инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями о сенсорах в камерах Samsung Galaxy S23 и S23 Plus. Оказалось, что основной модуль основан на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN3, который работает в смартфонах прошлого поколения – Galaxy S22 и S22 Plus. Модуль с оптическим зумом получил все тот 10-Мп Samsung S5K3K1, что и в прошлогодних флагманах. Сверхширокоугольный модуль оснастили новым сенсором – Sony IMX564 вместо Sony IMX563, однако вряд ли это можно считать серьезным апгрейдом. Самым сильным изменением стал датчик в селфи-камере – 12-Мп Samsung S5K3LU вместо 10-Мп Sony IMX374.