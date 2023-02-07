Samsung Galaxy S23 стали хитом в Индии несмотря на высокие цены

Руководитель индийского подразделения Samsung Раджу Пуллан похвастался успехами флагманской линейки смартфонов Galaxy S23 на местном рынке. Всего за 24 часа компания приняла 140 тысяч предзаказов, что в два раза больше, чем на Galaxy S22 за тот же период. Судя по всему, пользователей не смутила ни возросшая цена, ни малое количество изменений в сравнении с предыдущим поколением.

Например, несколько дней назад инсайдер Судханшу Амбхоре поделился подробностями о сенсорах в камерах Samsung Galaxy S23 и S23 Plus. Оказалось, что основной модуль основан на 50-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL GN3, который работает в смартфонах прошлого поколения – Galaxy S22 и S22 Plus. Модуль с оптическим зумом получил все тот 10-Мп Samsung S5K3K1, что и в прошлогодних флагманах. Сверхширокоугольный модуль оснастили новым сенсором – Sony IMX564 вместо Sony IMX563, однако вряд ли это можно считать серьезным апгрейдом. Самым сильным изменением стал датчик в селфи-камере – 12-Мп Samsung S5K3LU вместо 10-Мп Sony IMX374.