Samsung Galaxy S24 FE будет основан на Exynos 2400

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружилась американская версия смартфона Samsung Galaxy S24 FE, которая еще не была представлена официально. Самое интересное, что аппарат основан на фирменной однокристальной системе Exynos 2400, а не Snapdragon 8 Gen 3. Вероятно, процессор от Qualcomm слишком дорогой, а корейский производитель очень хочет сохранить стоимость новинки на уровне Galaxy S23 FE. То есть, около 500 долларов.

Смартфону также приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ оперативной памяти, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), фронтальной камеры на 10 Мп и батареи ёмкостью 4565 мАч.
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