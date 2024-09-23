Samsung Galaxy S24 FE окажется дороже ожидаемого

Авторитетный информатор OnLeaks поделился обновленной информацией о ценах на смартфон Samsung Galaxy S24 FE, релиз которого ожидается в ноябре или декабре этого года. Утверждается, что аппарат будет стоить 650 и 710 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Это на 50 долларов дороже предыдущего поколения. Изначально предполагалось, что цена новинки сохранится на уровне Galaxy S23 FE.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 10 Мп, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 25-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также защитой от пыли и воды (IP68).
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