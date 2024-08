Samsung Galaxy S24 FE показали на фото В сети появилась фотография смартфона Samsung Galaxy S24 FE, который еще не был представлен официально. Снимок был сделан во время тестирования американским регулятором FCC. Ведомство подтвердило наличие адаптера питания мощностью 25 Вт, поддержки беспроводной связи Wi-Fi 6E, обратной беспроводной зарядки на 9 Вт, а также корпуса длиной и шириной 162 и 77,3 мм. Ранее стало известно, что Galaxy S24 FE оснастят фирменным процессором Exynos 2400, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадрвоой частотой 120 Гц, яркостью 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ ОЗУ, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой на 10 Мп и АКБ ёмкостью 4565 мАч. Ранее стало известно, что Galaxy S24 FE оснастят фирменным процессором Exynos 2400, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадрвоой частотой 120 Гц, яркостью 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ ОЗУ, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камерой на 10 Мп и АКБ ёмкостью 4565 мАч. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 18:50 . Samsung Galaxy S24 FE

