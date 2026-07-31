Samsung Galaxy S24 FE получил июльское обновление безопасности

Профильный ресурс SamMobile сообщает, что компания Samsung начала распространение июльского обновления безопасности для смартфона Galaxy S24 FE. Пока апдейт доступен только для индийских пользователей, но позже выйдет и в других регионах. Обновление основан на фирменной прошивке One UI 8.5 на базе операционной системы Android 16.

Напомним, что выпущенный в 2024 года Samsung Galaxy S24 FE оснащается 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, селфи-камерой на 10 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, а также беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядок, стеклянной тыльной панелью, алюминиевой рамкой корпуса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой Galaxy AI и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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