Samsung Galaxy S24 FE получил июльское обновление безопасности

Напомним, что выпущенный в 2024 года Samsung Galaxy S24 FE оснащается 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, селфи-камерой на 10 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, а также беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядок, стеклянной тыльной панелью, алюминиевой рамкой корпуса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой Galaxy AI и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.