Samsung Galaxy S24 FE получил первое обновление

Компания Samsung выпустила первое обновление для смартфона Galaxy S24 FE, который только на днях появился в продаже. Прошивка S721BXXS2AXI5 включает октябрьский патч безопасности, повышает стабильность работы системы, устраняет баги и привносит новые функции. В России за Samsung Galaxy S24 FE просят 65 тысяч рублей в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1900 нит, подэкранным сканером отпечатков и защитным стеклом Glass Victus+, фронтальную камеру на 10 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), 4-нм платформу Samsung Exynos 2400e, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, а также беспроводной и обратной беспроводной зарядок, стеклянную заднюю крышку, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли (IP68), ОС Android 14 с оболочкой One UI 6.1, поддержку Galaxy AI, порт USB Type-C и стереодинамики с Dolby Atmos.
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