Samsung Galaxy S24 FE получит 12 ГБ ОЗУ

В сети появились подробности о смартфоне Galaxy S23 FE, релиз которого может состояться во второй половине этого года. Итак, устройству приписывают наличие 6,1-дюймового AMOLED-экрана, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и 256 ГБ памяти UFS 4.0, батареи ёмкостью 4500 мАч и 4-нанометровой однокристальной системы Samsung Exynos 2400.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Samsung Galaxy S23 FE оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200 в зависимости от региона, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 10 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 10 Мп, 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 25 Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды в соответствии со степенью IP68.