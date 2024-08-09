Samsung Galaxy S24 FE получит крупный экран

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие корпуса в синей, зеленой, черной, графитовой и желтой расцветках, алюминиевой рамки, нового 6,7-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), фронтальной камеры на 10 Мп, фирменной однокристальной системы Exynos 2400, аккумулятора ёмкостью 4565 мАч и поддержки функций искусственного интеллекта (Galaxy AI). Презентация Galaxy S24 FE ожидается в октябре этого года.

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