Samsung Galaxy S24 FE получит обратную беспроводную зарядку

В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, релиз которого ожидается до конца этого года. Утверждается, что аппарат сможет похвастаться поддержкой обратной беспроводной зарядки мощностью 9 Вт. Любопытно, что даже у топового Galaxy S24 Ultra мощность такой зарядки составляет 4,5 Вт.

По предварительным данным, Galaxy S24 FE также получит поддержку 25-Вт проводной зарядки, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6E, фирменную однокристальную систему Exynos 2400, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, 8 ГБ оперативной памяти, тройую тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру на 10 Мп и батарею ёмкостью 4565 мАч.
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