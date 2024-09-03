Samsung Galaxy S24 FE получит защиту от воды

Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о суббфлагманском смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, релиз которого может состояться уже этой весной. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового экрана Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, новой фирменной платформы Exynos 2400e, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 10 Мп, батареи ёмкостью 4600 мАч, поддержки 25-Вт проводной быстрой зарядки, защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и фирменной графической оболочки One UI 6.1 на базе операционной системы Android 14. Цена смартфона не должна превысить 600 долларов.

Смартфон Infinix Note 40s получит беспроводную зарядку …
Сетевые источники поделились подробностями и качественными изображениями смартфона Infinix Note 40s, кото…
Камерофон OPPO Find X8 получит небольшой экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X8, релиз которо…
Samsung Galaxy A56 получит быстрый процессор …
В базе данных бенчмарка Geekbench 5 обнаружились результаты тестирования однокристальной системы Samsung …
Смартфон Moto G45 5G показали на рендерах …
Профильное издание SmartPrix опубликовало изображения смартфона Motorola Moto G45, который еще не был пре…
Samsung Galaxy S24 FE показали на пресс-рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S24 F…
Xiaomi 15 Pro получит более продвинутую камеру…
Стоит напомнить, что смартфон Xiaomi 14 Pro был выпущен в октябре 2023 года в Китае, но, к сожалению, он …
Смартфон Moto G45 5G оценили в 130 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G45 5G, которая основана на 6-нанометрово…
Официально: Oppo Reno12 готов к глобальному запуску…
Компания Oppo подтвердила скорый глобальный релиз смартфонов серии Reno12. Точная дата не была объявлена,…
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor