Samsung Galaxy S24 FE уже доступен для предзаказа в России

Отечественный ритейлер М.Видео-Эльдорадо начал принимать российские предзаказы на представленный вчера смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Новинка будет стоить 65 и 70 тысяч рублей за конфигурации со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. До 1 октября в рамках предзаказа можно получить в подарок TWS-наушники Samsung Galaxy Buds 3, которые сами по себе обойдутся в 15 тысяч рублей.

Samsung Galaxy S24 FE получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1900 нит, подэкранным сканером отпечатков и защитным стеклом Glass Victus+, фронтальную камеру на 10 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 8 Мп (3-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), 4-нм платформу Samsung Exynos 2400e, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, а также беспроводной и обратной беспроводной зарядок, стеклянную заднюю крышку, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли (IP68), ОС Android 14 с оболочкой One UI 6.1, поддержку Galaxy AI, порт USB Type-C и стереодинамики с Dolby Atmos.
Смартфон iQOO Z9 Turbo+ оценен в 310 долларов …
Бренд iQOO пополнил ассортимент производительных смартфонов моделью iQOO Z9 Turbo+, которая обойдется на …
Представлен флагманский смартфон Nio Phone 2…
Китайский автопроизводитель Nio представил второе поколение своего смартфона, который унаследовал дизайн …
Huawei Mate XT Ultimate оказался тоньше флагмана Samsung…
Компания Huawei буквально несколько дней назад представила первый в мире тройной складной смартфон под на…
Смартфон nubia Red Magic 9S Pro+ показал рекорд в AnTuTu…
Серия смартфонов Red Magic 9S Pro по официальной информации выходит уже 3 июля, а сегодня появилась неофи…
Xiaomi 14T получит поддержку функции Circle to Search…
Функция Circle to Search, запущенная в январе в серии смартфонов Samsung Galaxy S24, а затем выпущенная G…
Huawei работает над более производительными ядрами для мобил…
Недавно представленный мобильный процессор Kirin 9000S открыл для Huawei совершенно новые возможности по …
Стала известна европейская цена Xiaomi Mix Flip…
Профильное издание Mobile Bulgaria раскрыло европейскую цену складного смартфона Xiaomi Mix Flip, который…
Vivo T3 Lite 5G оценен в 125 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo T3 Lite 5G, которая оценена на дебютном индий…
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor