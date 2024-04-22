Samsung Galaxy S24 FE выйдет осенью текущего года

К сожалению, пока что нет никакой информации о дате релиза данного смартфона, так что даже примерно предположить анонс проблематично. Если учитывать анонсы из истории Samsung, стоит напомнить, что смартфон Galaxy S23 FE будет запущен в октябре прошлого года. Соответственно, производитель может выпустить новый гаджет осенью текущего года, чтобы сохранить уровень продаж. Всё же летом будут представлены новые складные смартфоны и производитель явно не желает делать акцент сразу на двух направлениях устройств. Это значит, что компания летом запустит сначала одни гаджеты, а затем будет заниматься запуском уже FE-версии текущего флагмана. Это выглядит куда более привлекательно в плане продаж, ведь устройства одного бренда не будут конкурировать друг с другом. Будем ждать новостей по этому вопросу.