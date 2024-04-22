Samsung Galaxy S24 FE выйдет осенью текущего года

Появилась информация о том, что компания Samsung действительно работает над новыми решениями из серии Fan Edition — компания собирается в этом году выпустить сразу несколько устройств, которые будут пользоваться спросом у фанатов, которые не хотят покупать флагман по той или иной причине. Например, должны появиться новые умные часы, наушники Galaxy Buds, планшеты и, конечно, смартфон Galaxy S24 FE, который предоставит основные флагманские функции по достаточно разумной стоимости. По данным специалистов, у данного смартфона уже есть кодовое имя R12, что соответствует предыдущим названиям, которые производитель задействовал в Fan Edition.

К сожалению, пока что нет никакой информации о дате релиза данного смартфона, так что даже примерно предположить анонс проблематично. Если учитывать анонсы из истории Samsung, стоит напомнить, что смартфон Galaxy S23 FE будет запущен в октябре прошлого года. Соответственно, производитель может выпустить новый гаджет осенью текущего года, чтобы сохранить уровень продаж. Всё же летом будут представлены новые складные смартфоны и производитель явно не желает делать акцент сразу на двух направлениях устройств. Это значит, что компания летом запустит сначала одни гаджеты, а затем будет заниматься запуском уже FE-версии текущего флагмана. Это выглядит куда более привлекательно в плане продаж, ведь устройства одного бренда не будут конкурировать друг с другом. Будем ждать новостей по этому вопросу.
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