Samsung Galaxy S24 FE засветился в сети

Профильное издание 91mobiles обнаружило упоминание еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S24 FE в базе данных индийского регулятора BIS. Ранее аппарат успел засветиться на официальном сайте Samsung и в популярном бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2400e с графикой Xclipse 940, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системы Android 14. Все это указывает на скорый релиз смартфона.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 FE получит 6,7-дюймовый экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1900 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), фронтальную камеру на 10 Мп и аккумулятор ёмкостью 4565 мАч.