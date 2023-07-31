Samsung Galaxy S24 Plus получит ёмкий аккумулятор

В сети появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 Plus, релиз которого ожидается в начале следующего года. По данным источника, флагман получит аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, в то время как Galaxy S23 Plus имеет АКБ на 4700 мАч. Ёмкость батареи топовой модели Galaxy S23 Ultra останется на прежнем уровне – 5000 мАч.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 Ultra получит еще не представленную флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и тыльную камеру с главным модулем разрешением 200 Мп и объективом в одном из модулей с диафрагмой от F/2,5 до F/2,9.