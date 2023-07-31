Samsung Galaxy S24 Plus засветился в бенчмарке с новым процессором

Линейка смартфонов Galaxy S24 появится не совсем скоро (примерно в феврале следующего года), но, к счастью, первая утечка результатов тестов производительности Galaxy S24 Plus уже появилась в сети, раскрыв, что грядущий флагман компании будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Дело в том, что смартфон Galaxy S24 Plus имеет модельный номер SM-S926U он уже прошёл тестирование с Android 14 на платформе Geekbench 6. Результаты были замечены информационным изданием MySmartPrice, и они показывают, что Snapdragon 8 Gen 3 станет частью аппаратной платформы, набрав одноядерные и многоядерные результаты в 2233 и 6661 баллов соответственно.

К сожалению, этот смартфон будет поставляться только с 8 ГБ оперативной памяти, что указывает на то, что Samsung намеревается снизить затраты на эту версию, дабы она была более доступной для потенциальных покупателей. И это значит, что слухи про титановый корпус с большой долей вероятности являются фейком — на деле компания оставит алюминиевый корпус, потому что он заметно дешевле. Как и Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 имеет одно производительное ядро (вероятно, это Cortex-X4), которое было протестировано под нагрузкой на частоте 3.30 ГГц. При этом у гаджета под капотом будет расположен кластер из ядер 1 + 3 + 2 + 2, а за графику будет отвечать графический процессор Adreno 750 от Qualcomm. Интересно было бы посмотреть и на остальные параметры смартфона, но пока что производитель их тщательно скрывает.