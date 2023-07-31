Samsung Galaxy S24 Plus засветился в бенчмарке с новым процессором

К сожалению, этот смартфон будет поставляться только с 8 ГБ оперативной памяти, что указывает на то, что Samsung намеревается снизить затраты на эту версию, дабы она была более доступной для потенциальных покупателей. И это значит, что слухи про титановый корпус с большой долей вероятности являются фейком — на деле компания оставит алюминиевый корпус, потому что он заметно дешевле. Как и Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 имеет одно производительное ядро (вероятно, это Cortex-X4), которое было протестировано под нагрузкой на частоте 3.30 ГГц. При этом у гаджета под капотом будет расположен кластер из ядер 1 + 3 + 2 + 2, а за графику будет отвечать графический процессор Adreno 750 от Qualcomm. Интересно было бы посмотреть и на остальные параметры смартфона, но пока что производитель их тщательно скрывает.