Samsung Galaxy S24 Ultra испытали на прочность

Блогер JerryRigEverything опубликовал очередное видео, главным героем которого стал новенький флагман Samsung Galaxy S24 Ultra. В стандартный набор испытаний на прочность вошли тесты на царапины и нагрев, а также попытка согнуть устройство пополам. Новинка отлично справилась со всеми испытаниями. Отдельного упоминания заслужило антибликовое покрытие дисплея, которое лучше, чем в других смартфонах.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra оснащается корпусом с титановой рамкой, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (IP68), а также функциями искусственного интеллекта.
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