Samsung Galaxy S24 Ultra оценили в 1300 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Galaxy S24 Ultra, которая обойдется в 1300 долларов за базовую версию с 256 ГБ флеш-памяти.

Новинку также оснастили корпусом с титановой рамкой, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхгирик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (IP68), а также функциями искусственного интеллекта (например, перевод на разные прямо во время телефонного разговора, редактирование фото и генеративные обои).

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