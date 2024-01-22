Samsung Galaxy S24 Ultra оказался быстрее своего конкурента

Флагманские смартфоны Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max используют разные стандарты встроенной памяти — это обусловлено цепочкой поставок и попытками оптимизировать работу своего гаджета. Например, флагман Samsung построен на базе технологии UFS 4.0, в то время как Apple применяет хранилище NVMe во всех своих новых устройствах. Теоретически, оба варианта накопителей обеспечивают достаточно высокую скорость чтения и записи, но после проведения первых бенчмарков оказалось, что смартфон Galaxy S24 Ultra оказался быстрее своего оппонента, так как в новом тесте памяти его хранилище оказалось до 75 процентов быстрее. Для детального тестирования чипов памяти смартфона Galaxy S24 Ultra энтузиаст запустил специальное приложение, которое показало, что флагман Samsung существенно превосходит iPhone 15 Pro Max — он показал скорость 2547 МБ/сек при последовательном чтении в сравнении с 1450 МБ/сек у конкурента от Apple.

К сожалению, тот же разрыв в производительности не удается воссоздать в тесте на скорость записи, где Galaxy S24 Ultra достигает скорости передачи данных в 1442 МБ/сек, а его конкурент показывает 1257 МБ/сек — это уже разница не в 75%, а всего в 15%. Кроме того, у Galaxy S24 Ultra, судя по тестам, более низкая задержка памяти, а более низкая задержка является преимуществом, потому что этот параметр указывает на то, насколько быстро можно получить доступ к конкретным данным. В теории это означает, что Galaxy S24 Ultra может открывать приложения намного быстрее, хотя это также зависит от того, насколько оптимизировано программное обеспечение One UI от Samsung.
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