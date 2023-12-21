Samsung Galaxy S24 Ultra показали на новых рендерах

Авторитетные информаторы Digital Chat Station и Ice Universe опубликовали качественные изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, официальный релиз которого ожидается 18 января 2024 года. На этот раз аппарат продемонстрировали не только в обычных расцветках, но и в эксклюзивных, которые будут доступны только при заказе флагмана на официальном сайте. Также Galaxy S24 Ultra будет единственной моделью линейки, основанной только на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus в зависимости от региона будут оснащаться еще и фирменным процессором Exynos 2400. Ранее сообщалось, что все смартфоны линейки Galaxy S24 получат поддержку спутниковой связи.