Samsung Galaxy S24 Ultra получит 100-кратный зум

Известный достоверными инсайдами информатор RGcloudS поделился подробностями об основной камере флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Самое интересное, что аппарат сохранит поддержку 100-кратного зума, при том что оптический зум уменьшится с 10х до 5х. Аппарат оснастят квадрокамерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор HP2SX оптического формата 1/1,3 дюйма), 12 Мп (датчик Sony IMX564 оптического формата 1/2,55 дюйма и сверхширокоугольная оптика), 10 Мп (Sony IMX754 на 1/3,52 дюйма и 3-кратный оптический зум) и 48 Мп (сенсор GMU формата 1/2,25 дюйма и оптика с 5-кратным зумом). Ранее смартфон засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил использование топовой платформы нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.