Samsung Galaxy S24 Ultra получит новый OLED-экран

Корейский ресурс Chosun поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит OLED-дисплей нового поколения – M13. Якобы немецкий поставщик Merck построил специальную линию для производства экранов M13 в одной из южнокорейских провинций. Если вероятность, что новые панели также достанутся младшим моделям Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus.

Тем временем авторитетный инсайдер Ice Universe опроверг недавние слухи о новом модуле в Galaxy S24 Ultra с 5-кратным оптическим зумом. По его словам, смартфон сохранит оптику с 3-кратным зумом, как в предыдущем поколении, но при этом разрешение сенсора вырастет с 10 Мп до 50 Мп.