Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановый корпус

Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. По данным источника, в корпусе устройства будет использоваться титановый сплав. Ранее появились аналогичные слухи относительно iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Пока неизвестно, получат ли смартфоны титановый корпус или только титановую рамку.

Что до технических характеристик, Galaxy S24 Ultra приписывают наличие еще не выпущенной топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и основной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и оптикой в одном из модулей с диафрагмой от F/2,5 до F/2,9.