Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановую рамку

Информатор Йогеш Брар, известный многочисленными достоверными инсайдами, поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra. Итак, устройству приписывают наличие 6,8-дюймового дисплея Dynamic AMOLED с разрешением QHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, еще не представленной топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, корпуса с титановой рамкой, основной камеры с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп, 50 Мп и 10 Мп, селфи-камеры разрешением 12 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается, а релиз ожидается в начале 2024 года.

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