Samsung Galaxy S24 Ultra получит уникальную камеру

Крупным производителям смартфонов с каждым годом всё сложнее и сложнее придумывать какие-то фишки, чтобы пользователи могли посмотреть рекламу в интернете или баннер, подумав о том, что у них такого нет и им пора идти в магазин за свежим устройством. Просто подумайте — если взять смартфон пятилетней давности и современный флагман, то разница будет настолько незначительной, что придётся искать её буквально с лупой. Как же можно привлечь аудиторию пользователей, чтобы они посмотрели на новый флагман и сразу заметили разницу? Создатели Samsung Galaxy S24 Ultra решили, что нужно сделать акцент на новой камере-перископе, чтобы пользователь сразу получал то, чего у него нет на текущем смартфоне. Потому что этого нет ни на едином современном устройстве.

Производитель хочет предоставить пользователю достаточно качественную камеру, которая создаётся изначально под нужды съёмки отдалённых объектов. Да, вам может показаться это немного странным, но на самом деле многие пользователи любят снимать вдаль — в путешествиях, во время прогулок и так далее. И Samsung Galaxy S24 Ultra даст потенциальному покупателю перископ, у которого будет просто безумный зум без потери качества. Вероятно, для этого будут использовать камеру с переменным фокусным расстоянием или нечто вроде этого, но сейчас инсайдеры не могут точно сказать, какие бонусы получит производитель от данного решения. Всё же не все из нас фотографируют, да ещё и с перископом на постоянной основе.
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